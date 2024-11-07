Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 ноября: 8 660,8604 руб/1 г золота и 103,1100/1 г серебра

ЦБ РФ с 7 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 8 660,8604 руб.
- 1 грамм серебра - 103,1100 руб.
- 1 грамм платины - 3 161,1201 руб.
- 1 грамм палладия - 3 448,4900 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 14,6002 р. (0,17%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4200 р. (0,41%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,9999 р. (0,57%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 31,1001 р. (0,91%).