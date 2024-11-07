Рынок готовится к новому повышению ставки ЦБ

ЦБ опубликовал «Резюме обсуждения ключевой ставки» с изложением дискуссии по различным вариантам на заседании 25 октября. Также опубликован комментарий к обновленному среднесрочному прогнозу ЦБ, отмечает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам»:

– Основными предметами дискуссии были частичная реализация обсуждавшихся на сентябрьском заседании проинфляционных рисков и появление новых проинфляционных факторов, причины замедления экономического роста, необходимость в дальнейшем ужесточении ДКУ, шаг повышения ключевой ставки и сигнал.

Как известно, ужесточение ДКП произошло по нескольким параметрам:

1) повышение ключевой ставки до 21% – выше консенсус-прогноза рынка и нашего базового прогноза;

2) жесткий сигнал о возможности ее дальнейшего повышения;

3) серьезный сдвиг вверх прогнозной траектории ключевой ставки на 2025-26 гг.

Одним из рассматриваемых вариантов было повышение ключевой ставки на 300 б.п. – до 22%. Как можно заключить из опубликованных материалов, выбор в пользу жесткого (а не умеренно жесткого) сигнала был обусловлен в том числе и тем соображением, что умеренно жесткий сигнал может сформировать у участников рынка преждевременные ожидания завершения цикла ужесточения денежно-кредитной политики. По мнению большинства участников обсуждения, хотя повышение ключевой ставки на ближайшем заседании не предопределено, его вероятность очень высока. Точнее, сохранение ключевой ставки на следующем заседании возможно только в случае существенного замедления устойчивой инфляции и возникновения факторов, которые могут привести к более быстрому возвращению инфляции к цели. Пока, по мнению участников обсуждения, предпосылок к этому мало.

На наш взгляд, жесткий сигнал ЦБ означает высокую вероятность повышения ключевой ставки на заседании 20 декабря, и (в отсутствие новых проинфляционных факторов) выбор может быть между повышением до 22% или до 23%.