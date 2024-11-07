Трамп одержал победу: что ждёт экономику?

5 ноября в США состоялись президентские выборы, и хотя официальные итоги пока не подведены, предварительные данные указывают на возможный успех кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Как повлияет его победа на мировую экономику? Как повлияет на Россию?

Ждём всплеска инфляции?

Ольга Беленькая, глава отдела макроэкономического анализа финансовой группы «Финам», выделила пять основных факторов, которые могут оказать воздействие на экономику после прихода Трампа к власти:

1. Продление налоговых льгот, принятых в его первый срок законом 2017 года, срок действия которых истекает в конце 2025 года (в частности, затрагивающих налоги на доходы физических лиц) и дальнейшее снижение ставки корпоративного налога на прибыль с 21% до 15% для компаний, производящих продукцию внутри страны; отмену двойного налогообложения и налога на чаевые;

2. Повышение тарифов до 10-20% для всего импорта, до 60% и выше для импорта из Китая и до 100% для импорта из стран, отказывающихся в международных расчетах от доллара;

3. Поощрение увеличения добычи нефти и малой ядерной энергетики одновременно со сворачиванием части климатических инициатив, принятых администрацией Байдена;

4. Жесткая антииммиграционная политика, пресечение нелегального пересечения границы из Мексики, ограничение предоставления убежища в США и массовая депортация нелегальных иммигрантов;

5. Вероятные попытки влияния на решения ФРС по денежно-кредитной политике.

Большинство западных аналитиков сходятся во мнении, что эти шаги приведут к росту инфляции, усилению торговых войн и увеличению дефицита бюджета. Так, согласно прогнозам Комитета по ответственному федеральному бюджету, реализация программы Трампа увеличит государственный долг на $7,5 трлн, тогда как предложения Харрис обойдутся вдвое дешевле — около $3,5 трлн. Если ФРС сможет устоять перед политическим давлением и избежать экономического кризиса, вероятно, она займёт более жёсткую позицию в вопросах смягчения денежно-кредитной политики, чтобы сбалансировать последствия экономических решений нового президента.

... и роста доходности облигаций

Финансовый рынок уже начал реагировать на предполагаемый исход выборов. Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла отметки 4,4% — максимального значения за последние четыре месяца. Индекс доллара DXY поднялся до 105 пунктов, что является самым высоким показателем с июля. Кроме того, наблюдается рост курса биткоина.

Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют уверенный подъём благодаря быстрому прояснению ситуации вокруг выборов. Ранее инвесторы опасались затяжной неопределённости, возможного отказа Трампа признать поражение и даже повторения событий 6 января 2021 года.

Протекционистская экономическая политика Трампа может привести к укреплению доллара, так как ограничения на импорт повысят привлекательность американских активов. В условиях повышенных инфляционных ожиданий возможен рост интереса инвесторов к золоту.

Под давлением окажется экспорт Китая и Европы?

Потенциальные бенефициары – американские производители, выигрывающие от искусственного поддержания их конкурентоспособности с внешними производителями за счет импортных тарифов (например, производство стали), компании нефтегазового и финансового сектора, в перспективе же более быстрое наращивание добычи нефти американскими компаниями может способствовать снижению мировых цен на нефть.

– Среди проигравших могут оказаться компании возобновляемой энергетики, экспорт Китая и Европы, – отмечает Ольга Беленькая. – Европейская промышленность и так находится в очень сложной ситуации в результате удорожания энергоресурсов и конкуренции с США и Китаем, где проводится более стимулирующая индустриальная политика. Что касается Китая, то, в эти дни, на сессии Всекитайского собрания народных представителей, по данным Reuters, может быть принят серьезный пакет мер по стимулированию экономики, включающий дополнительный госдолг на сумму более 10 трлн юаней (1,4 трлн долл). Предполагалось, что бюджетный пакет будет еще больше увеличен, если Дональд Трамп победит на президентских выборах 5 ноября.

Что означает победа для России?

Во внешней политике Трамп ранее заявлял, что мог бы завершить военный конфликт России и Украины «за один день», причем еще до своей инаугурации. Хотя Трамп не уточняет своей позиции, можно предположить, что она близка к позиции его кандидата в вице-президенты Вэнса. Он высказывался за дипломатическое урегулирование конфликта и его заморозку. В ближневосточном конфликте Трамп высказывался в поддержку Израиля и, по данным СМИ, Иран опасается второго президентства Трампа.

Что касается позиции по отношению к союзникам по НАТО, Трамп не раз говорил, что заставит союзников «платить» США за военную защиту (это относилось и к союзникам по НАТО, и к Тайваню). Вероятно, этот механизм предполагает, что военная промышленность США будет загружена заказами, но нагрузка по их финансированию должна быть частично смещена с американского бюджета на бюджеты стран-союзников.

В условиях все более острой геополитической ситуации в различных регионах мира, можно ожидать, что американский ВПК должен был бы выиграть в случае победы любого из кандидатов – при этом в случае победы Трампа, нагрузка по его финансированию в большей мере сместится с американского бюджета на бюджеты стран-союзников.

Для России президентские выборы в США важны с точки зрения перспектив урегулирования геополитического конфликта с Украиной и Западом и санкционных проблем.

Реальность окажется суровее?

После президентских выборов 2016 г. многие в России восприняли победу Трампа весьма оптимистично, надеясь на улучшение отношений между Россией и США. Однако в итоге ожидания оказались слишком завышенными, а надежды в основном не оправдались – даже имея очень сильные полномочия, президент США не определяет внешнюю политику единолично, и именно при Трампе Америка ввела большинство санкций в отношении России.

– Первая реакция российского рынка была позитивна и сейчас, хотя отношения между нашими странами настолько ухудшились, что трудно надеяться на разворот, кто бы ни пришел к власти в результате президентских выборов в США, – подчеркивает Ольга Беленькая.– Трамп при всей внешней привлекательности его заявлений о намерении быстро завершить конфликт России и Украины, более склонен к импровизациям, «сделкам», шантажу. С таким подходом можно допустить, что он может как ускорить завершение конфликта России и Украины, так и усилить эскалацию в отношениях России и Запада, но пока более вероятна попытка «договориться» с Россией, т.к. основной интерес Трампа обращен на Китай.

Аналитик "Финама" добавляет, что в случае успеха, завершение или заморозка военного конфликта и хотя бы частичная отмена санкций могли бы позитивно отразиться на российской экономике, ослабив дисбаланс спроса и предложения, который тормозит развитие и поддерживает высокую инфляцию и заградительный уровень процентных ставок.

– Однако пока это можно рассматривать лишь как оптимистичный сценарий, и в любом случае вряд ли какие-либо изменения произойдут до официального подведения итогов выборов и инаугурации нового президента. К тому же стоит учитывать, что даже в случае поддержки Трампа со стороны республиканцев в Палате представителей и Сенате, добиться снятия антироссийских санкций, введенных на законодательном уровне, может быть непросто (пример – длительные проблемы с отменой поправки Джексона-Вэника), – резюмирует эксперт.