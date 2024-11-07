Во что инвестировать в период высокой ключевой ставки?

Эксперты инвестиционной компании Garnet анализируют последствия повышения Центральным банком России ключевой ставки до 21% и делятся рекомендациями для инвесторов, рассматривающих недвижимость как способ сохранения капитала. Текущая ставка не только значительно превышает показатели 2022 года, но и может быть повышена ещё, что предполагает дальнейший рост инфляции и требует внимательного пересмотра инвестиционных стратегий.

Ставка 21%: влияние на рынок и перспективы для инвесторов

В условиях роста ставки до уровня 21% ЦБ фактически подтверждает намерение обуздать разгоняющуюся инфляцию, уровень которой для потребительских товаров и услуг уже достигает 30% и выше. Это создает новые вызовы для бизнеса и потребителей: кредиты становятся менее доступными, что ограничивает покупательскую способность, а компании сталкиваются с ростом затрат и вынуждены поднимать цены.

Эксперты компании Garnet полагают, что при такой высокой инфляции недвижимость остаётся надежным инструментом для защиты капитала, если подходить к выбору активов с учётом текущих экономических условий. В условиях высокой инфляции именно недвижимость с потенциально устойчивым доходом и ликвидностью может стать тем инструментом, который поможет инвесторам сохранить и приумножить капитал.

Выбор сегмента недвижимости: приоритет коммерческим объектам

При текущем росте инфляции и усложнении доступа к кредитным средствам рекомендуется сосредоточиться на коммерческой недвижимости: торговых, складских и производственных площадях. По мере роста цен на товары и услуги, объемы продаж в ритейле растут, что поддерживает спрос на торговые площади. Дефицит складских и производственных помещений усиливается, и строительство новых объектов становится дороже, что повышает ликвидность и стоимость уже готовых объектов.

Туристическая недвижимость как альтернатива

В условиях, когда внутренний туризм растет, объекты, ориентированные на туристический поток, а также объекты общественного питания, могут предоставить устойчивую доходность. Рост зарплат и общего потребления способствует увеличению оборота в этих сегментах, что делает их перспективными для вложений.

Арендаторы в условиях высокой ставки

В стрит-ретейле предпочтение следует отдавать крупным сетям, устойчивым к внешним экономическим колебаниям. Небольшие бизнесы, нуждающиеся в заёмных средствах, будут испытывать трудности, в то время как крупные сетевые арендаторы смогут справляться с инфляцией и повышенными кредитными ставками.

Прогноз по жилой недвижимости

Повышение ставки до 21% делает ипотеку малодоступной для большинства покупателей. Эксперты Garnet считают, что в среднесрочной перспективе цены на жильё в основном останутся стабильными или незначительно снизятся. На рынке новостроек застройщики могут продолжать субсидировать ставки, что приведет к снижению реальной стоимости объектов. Вторичный рынок, напротив, будет оставаться стабильным лишь для высоколиквидных объектов.

Коллективные инвестиции для инвесторов с небольшим капиталом

В условиях, когда выдача займов малому бизнесу становится более рискованной, коллективные инвестиционные проекты могут стать отличным решением для инвесторов с ограниченным бюджетом. Данный формат позволяет снизить риски, обеспечивая при этом доступ к высокодоходным активам.

Готовые объекты предпочтительнее строительства

С каждым месяцем себестоимость строительства продолжает расти из-за увеличения затрат на материалы и логистику. При этом готовая недвижимость, скорее всего, начнёт расти в цене после снижения ставки, что может обеспечить рост капитализации для инвесторов, выбравших покупку вместо строительства.

Инфляция и цены на недвижимость: чего ожидать

Цены на жилую недвижимость в ближайшие несколько лет вряд ли будут расти на фоне инфляции. По мере снижения спроса из-за высокой ипотечной ставки, предложение новостроек останется стабильным или немного снизится. Вторичный рынок, особенно в регионах, может демонстрировать некоторое снижение, в то время как объекты в популярных локациях будут сохранять свою стоимость. Для долгосрочных инвесторов рекомендуется сосредоточиться на покупке активов, которые могут вырасти в цене с ослаблением ставки и ростом потребительского спроса.

«В условиях растущей ключевой ставки и инфляции основное внимание стоит уделить коммерческим объектам и туристической недвижимости, которая способна сохранять доходность. Арендаторы с устойчивым спросом и объекты с высокой ликвидностью сегодня являются оптимальным выбором для инвесторов, нацеленных на долгосрочное удержание и рост активов», – Екатерина Позднякова, руководитель проектов инвестиционной компании Garnet.