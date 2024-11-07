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Цены на жилье в Сибири растут быстрее общероссийских

Общая инфляция в СФО чуть отстает. Об этом сообщает Иркутскстат.

Цены на сибирское жилье росли быстрей, чем в целом по стране. При этом общая инфляция чуть отставала: в сентябре по сравнению с декабрем прошлого года цены на товары и услуги для населения в России выросли на 5,8%, СФО – 5,5%, в Приангарье – на 5,2%.

По данным REALTY.IRK.RU, средние цены на новостройки в Иркутске с начала 2024 года выросли на 8%, до 140,94 тысяч рублей за квадрат, на вторичном рынке – на 4%, до 120,26 тысяч рублей за квадрат. По итогам 2023 года новостройки выросли в цене на 12%, жильё на вторичном рынке – на 7%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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