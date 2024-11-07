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Новый «Мультилаб» от Эн+ открылся в Братске

В Братске появился еще один центр развития технологических компетенций «Мультилаб» от российского энергохолдинга Эн+. Оборудованное самым современным оборудованием пространство открылось в городском лицее №2. Инвестиции в создание центра составили порядка 20 млн рублей.

<p>Автор фото: Катерина Мишина</p>

Автор фото: Катерина Мишина

«Мультилаб Эн+» – это проект по созданию в школах современных центров развития компетенций в области робототехники, электроники, 3D-моделирования (инженерного дизайна), интернета вещей, видеопроизводства. Школы-победители получают новое учебное помещение с современным дизайном и эргономичной планировкой, оснащенное всем необходимым оборудованием для изучения новых технологий.

– В наше время таких классов, которые сегодня открываются в Братске, не было. Мы о них даже мечтать не могли. Я благодарен компании Эн+ за то, что она реализует мечты наших учителей, родителей и школьников. Чтобы вы могли заниматься в современных лабораториях на самом лучшем оборудовании, – Мэр Братска Александр Дубровин.

<p>Автор фото: Катерина Мишина</p>

Автор фото: Катерина Мишина

– Наш холдинг заинтересован в том, чтобы в Братске, в городе ответственности нашей компании, у детей развивались компетенции, чтобы они выходили из школы уже подготовленными. Эн+ последовательно проводит работу по работе с молодежью, с детьми, чтобы навыки работы с технологиями появлялись уже в школе, – Директор ТЭЦ-6 Сергей Коноплев.

Проект «Мультилаб Эн+» реализуется с 2022 года. На сегодняшний день основанная Олегом Дерипаской компания Эн+ открыла 9 «Мультилабов» в Иркутске, Братске, Ангарске, Красноярске, Дивногорске и Нижнем Новгороде, к концу года их число достигнет 10. Ежегодно более 8 тысяч человек принимают участие в образовательных и просветительских мероприятиях в центрах развития компетенций «Мультилаб».


<p>Автор фото: Катерина Мишина</p> <p>Автор фото: Катерина Мишина</p> <p>Автор фото: Катерина Мишина</p> <p>Автор фото: Катерина Мишина</p> <p>Автор фото: Катерина Мишина</p> <p>Автор фото: Катерина Мишина</p> <p>Автор фото: Катерина Мишина</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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