Бизнес нанимает подростков

Работников стало на 40% больше. Об этом пишут «Известия».

Число работающих людей в возрасте 15–17 лет выросло до 86,7 тыс. в 2023 году. Это следует из наиболее актуального доклада Минтруда о положении детей и семей. Для сравнения, в 2022 и 2021 годах работало гораздо меньше людей младше 18 лет: их число не менялось и в эти годы составляло по 61,6 тыс.

Больше всего несовершеннолетних трудится в сельском и лесном хозяйстве (30,1 тыс.), отмечается в докладе.

Также их привлекают в качестве низкоквалифицированных работников (26,3 тыс.), однако в документе не говорится, по каким именно специальностям. Кроме того, 17,3 тыс. подростков заняты в сфере обслуживания и торговли.

Ранее стало известно, что работодатели склонны ставить «тройки» знаниям и профессиональной подготовки недавних выпускников. Причем за три года доля тех, кто считает ставил 3 из 5 баллов выросла на лишь 8 п.п.