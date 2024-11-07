«Цифра банк» повысил ставки по вкладам в рублях

«Цифра банк» 1 ноября 2024 года повысил процентные ставки по вкладам в российских рублях для клиентов физических лиц.

Так, максимальная ставка по вкладу «Первый» повышена до 19,30% годовых в рублях. С учетом ежемесячной капитализации процентов минимальная гарантированная ставка по вкладу «Первый» теперь составляет 19,850% годовых в рублях. Срок вклада — 180 дней. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей.

По вкладу «Основной» для клиентов физических лиц максимальная ставка теперь составляет 19,30% годовых в рублях. С учетом ежемесячной капитализации процентов минимальная гарантированная ставка по вкладу теперь составляет 21,150% годовых в рублях. Срок вклада — 395 дней. Минимальная сумма — 100 тыс. рублей.

Также «Цифра банк» повысил процентные ставки по вкладам для клиентов физических лиц, обслуживание которых осуществляется в рамках пакета услуг PRIVATE BANKING.

Процентная ставка по вкладу «Первый-Прайвет» теперь составляет 19,30% годовых в рублях. Минимальная гарантированная ставка по вкладу «Первый-Прайвет» составляет 19,850% годовых в рублях. Срок вклада — 180 дней. Минимальная сумма — 1,5 млн рублей. Процентная ставка в случае досрочного расторжения вклада составляет 10,5% годовых в рублях.

Клиенты, обслуживающиеся в рамках пакета Private Banking, также могут открыть вклад «Эксклюзивный-Прайвет». Процентная ставка по вкладу составляет до 19,40% годовых в рублях. Минимальная гарантированная ставка по вкладу с учетом капитализации процентов теперь составляет 21,280%. Выплата процентов осуществляется ежеквартально с капитализацией. Срок размещения вклада «Эксклюзивный-Прайвет» составляет 395 дней, минимальная сумма размещения – от 3 млн рублей. Процентная ставка в случае досрочного расторжения вклада составляет от 5,50% до 10,60% годовых в рублях в зависимости от срока.

С более подробной информацией по вкладам можно ознакомиться по ссылкам: Первый, Основной, Первый-Прайвет, Эксклюзивный-Прайвет.