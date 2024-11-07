АТБ повысил ставки по накопительным счетам

С 1 ноября Азиатско-Тихоокеанский банк увеличил процентные ставки по накопительным счетам «АТБ. Счет» и «АТБ. Счёт+», а также для счетов в рамках программ «Статус» и «Статус Плюс».

Для «АТБ. Счет» доходность выросла до 16% по счетам, открытым с 20 февраля 2024 года. По «АТБ. Счёт+», оформленному с 11 сентября 2024 года, максимальная ставка составила 18% при совершении покупок по карте банка от 10 000 рублей.

По накопительным счетам в рамках премиальных программ «Статус» и «Статус Плюс» ставки выросли до 19% при покупках от 75 000 рублей для клиентов, оформивших программы с 7 октября 2024 года. Для ранее оформленных программ «Статус» ставки составят до 17%. Условия действуют как для новых, так и для действующих премиальных клиентов.

Проценты по накопительным счетам АТБ начисляются на ежедневный (среднемесячный) остаток, что позволяет получать доход при размещении средств даже на 1 день. Пополнить накопительный счет АТБ можно из любого банка по номеру телефона через Систему быстрых платежей без комиссии до 30 миллионов рублей.

Все накопительные счета Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Более подробную информацию можно получить на странице «АТБ.Счёт+», на странице программы «Статус», у персонального менеджера, в отделениях банка или по телефону 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).