Срок эксплуатации лифтов предлагают продлить на пять лет

Ремонт 120 тыс. механизмов потребует 400 млрд рублей к 2030 году. Об этом пишут «Известия».

В течение пяти лет в России потребуют замены 120 тыс. штук на 406,5 млрд рублей. Эта статистика не учитывает ситуацию в новых регионах, говорится в материалах ведомства. Речь идет об ответах министерства на вопросы фракций Госдумы, подготовленных к «правительственному часу» в нижней палате парламента. Он прошел 23 октября, на мероприятии с докладом выступали глава Минстроя Ирек Файзуллин и вице-премьер Марат Хуснуллин, который курирует вопросы ЖКХ.

Учитывая большой объем работы, министерство предлагает внести поправки в действующее регулирование – продлить срок действия этих лифтов на пять лет. Такие поправки понадобится внести в технический регламент «Безопасность лифтов», который оговаривает этот срок на уровне Евразийского союза. На практике всё будет не так просто, следует из бумаг Минстроя.

Для начала Ростехнадзор проведет техническое обследование объекта и вынесет заключение, по мотивам которого заменят отдельные узлы лифтов, их компоненты либо продлят срок годности лифта, если его техническое состояние на момент обследования соответствовало требованиям безопасности. По итогам таких исследований некоторые лифты «25+» могут продолжить работу в течение следующих пяти лет, отметили в Минстрое. Объекты, которые всё же выработали свой ресурс прочности, заменят.

В Минстрое «Известиям» подтвердили, что предложили на уровне ЕАЭС продлить срок службы лифтов. Там уточнили, что ведомство совместно с Госдумой и Советом Федерации прорабатывают вопрос о создании в России официальных дилерских центров для отечественных заводов, которые производят такие подъемники. Они будут отвечать за качество работ по монтажу, обслуживанию и ремонту оборудования. Это позволит в том числе увеличить общий уровень безопасности использования лифтов в домах, отметили в ведомстве.

Ранее капитальный ремонт провели в 337 домах Иркутска. Всего проведено 772 вида работ. В частности, в 29 жилых объектах отремонтировали систему электроснабжения, в 39 – теплоснабжения, в 24 и 19 – холодное и горячее водоснабжение соответственно. В 93 домах привели в порядок крыши, в 60 – фасады, в 49 – подвальные помещения. За год в 50 МКД заменили почти 100 лифтов.