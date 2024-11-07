Альфа-Банк запустил первого чат-бота для оперативной поддержки предпринимателей по торговому эквайрингу

Альфа-Банк первым на рынке запустил чат-бота «Альфа – технический помощник эквайринга» для торговых точек с терминалами оплаты.

Умный помощник оказывает быструю и эффективную помощь в решении технических вопросов бизнеса. Он помогает улучшать качество обслуживания клиентов в реальном времени, направляя актуальные и понятные инструкции по использованию эквайринговых терминалов. Кроме того, чат-бот подскажет как устранить ошибки, выдаваемые терминалом, или выдаст подсказки о кодах-ответах, отображенных на чеках.

Чат-бот позволяет улучшить клиентский опыт и повысить эффективность работы бизнеса. В дальнейших планах – еще больше расширить возможности помощника.

Чтобы воспользоваться чат-ботом, предпринимателю необходимо зайти по ссылке, выбрать свой терминал, рубрику и тему, по которой возник вопрос. Сервис поможет с этим разобраться.

«Использование чат-ботов помогает развивать сервисы для предпринимателей. Мы уже используем команду ИИ-ассистентов «Нейроофиса» и других чат-ботов, поэтому ассистент для эквайринга – еще один логичный шаг в финтех-поддержке. Цифровизация процесса консультирования помогает клиентам моментально справиться с проблемами, им не придется ждать в очереди и тратить свое время на дополнительные объяснения. Кроме того, это значительно повышает эффективность работы сотрудников контакт-центра снижает количество вызовов сервисной службы. В наших планах – и дальше развивать специализированных помощников для бизнеса», – рассказал Денис Осин, директор малого и микробизнеса Альфа-Банка.