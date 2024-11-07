Ингосстрах Банк улучшает условия премиального обслуживания

Ингосстрах Банк расширил набор привилегий, доступный для держателей премиальной карты «Ингосстрах Бонус» Mir Supreme. В него вошли сервис посещения дополнительных бизнес-залов и возможность компенсировать расходы на рестораны в аэропортах и на железнодорожных вокзалах, работающих на территории России.

Тарифами на обслуживание премиальных карт предусмотрено 2 визита ежемесячно в бизнес-залы сервиса Mir Pass в России и за рубежом. C ноября опция расширилась: теперь, если в аэропорту или на вокзале нет Mir Pass, можно воспользоваться любым другим бизнес-залом. Банк компенсирует стоимость такого посещения Ингорублями на бонусный счет в программе лояльности «Ингосстрах Бонус». Максимальный размер возмещения – 3 000 Ингорублей за один визит.

Дополнительные привилегии предлагаются держателям премиальных карт, которые размещают на счетах в Ингосстрах Банке от 5 млн ₽ или от 3 млн ₽ при тратах по картам от 75 000 ₽ в месяц. С ноября кроме бесплатных и безлимитных посещений бизнес-залов Mir Pass клиенты смогут получать компенсации за проходы в другие залы. При этом число таких визитов не ограничено.

Также появляется возможность компенсировать расходы на кафе и рестораны, обслуживающие путешественников в аэропортах и на вокзалах по всей России. Возмещение составляет до 48 000 Ингорублей в год.

Сервис компенсации поездок на такси, расширенная программа страхования в поездках по России и за рубежом и другие опции премиального обслуживания продолжают действовать без изменений. Подробнее о привилегиях по премиальным картам «Ингосстрах Бонус» Mir Supreme можно узнать на сайте Ингосстрах Банка.