Примсоцбанк предложил кредит с дифференцированными платежами «Рациональный»

Кредит с дифференцированными платежами «Рациональный» предлагает Примсоцбанк. Решение специально создано для максимально эффективного кредитования и подойдёт всем, кто готов извлечь выгоду даже из погашения задолженности. Особенность продукта в том, что погашение кредита происходит ежемесячно дифференцированными платежами, размер которых уменьшается с каждым месяцем.



Сумма основного долга в платеже всегда будет одинаковой, а проценты, начисляемые на остаток основного долга, будут уменьшаться по мере выплаты кредита.

Сумма займа по этой программе начинается от 100 001 рубля, а срок кредита – от 24 до 60 месяцев.



Преимущества продукта:

• ежемесячное снижение суммы платежа;

• дифференцированный график платежей;

• досрочное гашение без штрафов и комиссий;

• максимальная сумма кредита – 5 000 000 рублей;

• до 2 000 000 рублей без залога и поручителей.



Рассчитать размер ежемесячных платежей в зависимости от срока и суммы кредита вы можете с помощью «Кредитного калькулятора» от Примсоцбанка.