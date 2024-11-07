Примсоцбанк предложил кредит с дифференцированными платежами «Рациональный»

Кредит с дифференцированными платежами «Рациональный» предлагает Примсоцбанк. Решение специально создано для максимально эффективного кредитования и подойдёт всем, кто готов извлечь выгоду даже из погашения задолженности. Особенность продукта в том, что погашение кредита происходит ежемесячно дифференцированными платежами, размер которых уменьшается с каждым месяцем.
Сумма основного долга в платеже всегда будет одинаковой, а проценты, начисляемые на остаток основного долга, будут уменьшаться по мере выплаты кредита.
Сумма займа по этой программе начинается от 100 001 рубля, а срок кредита – от 24 до 60 месяцев.
Преимущества продукта:
• ежемесячное снижение суммы платежа;
• дифференцированный график платежей;
• досрочное гашение без штрафов и комиссий;
• максимальная сумма кредита – 5 000 000 рублей;
• до 2 000 000 рублей без залога и поручителей.
Рассчитать размер ежемесячных платежей в зависимости от срока и суммы кредита вы можете с помощью «Кредитного калькулятора» от Примсоцбанка.