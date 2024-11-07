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Примсоцбанк – среди лидеров Народного рейтинга банков России

В октябре 2024 года Примсоцбанк вошёл в ТОП-45 Народного рейтинга банков России по уровню обслуживания и качеству услуг, сообщает аналитическая служба финансового маркетплейса Банки.ру.
 
Список строится на основе отзывов посетителей сервиса.
 
По данным экспертов ресурса, Примсоцбанк оперативно отвечает на вопросы пользователей и устраняет затруднения. Стратегия Банка по улучшению качества клиентского сервиса является приоритетной в его деятельности: клиенты Примсоцбанка могут воспользоваться полным спектром услуг как оффлайн, так и онлайн – с помощью сайта Банка или мобильного приложения. Задать любой интересующий вопрос клиент может по номеру круглосуточной службы поддержки банка: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного (звонок бесплатный).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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