Примсоцбанк – среди лидеров Народного рейтинга банков России

В октябре 2024 года Примсоцбанк вошёл в ТОП-45 Народного рейтинга банков России по уровню обслуживания и качеству услуг, сообщает аналитическая служба финансового маркетплейса Банки.ру.

Список строится на основе отзывов посетителей сервиса.

По данным экспертов ресурса, Примсоцбанк оперативно отвечает на вопросы пользователей и устраняет затруднения. Стратегия Банка по улучшению качества клиентского сервиса является приоритетной в его деятельности: клиенты Примсоцбанка могут воспользоваться полным спектром услуг как оффлайн, так и онлайн – с помощью сайта Банка или мобильного приложения. Задать любой интересующий вопрос клиент может по номеру круглосуточной службы поддержки банка: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного (звонок бесплатный).