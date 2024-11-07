Как не стать дроппером?

В последнее время участились случаи мошенничества, а его схемы становятся все более изощренными. Теперь мошенники не просто пытаются похитить деньги, но и привлекают к этому дропперов-обнальщиков. И стать дроппером опаснее, чем потерять деньги, рассказали в Солид Банке.

Кто такой дроппер?

Дроппер – это лицо, которое за денежное вознаграждение соглашается использовать свои банковские счета или карты для проведения сомнительных операций. Через него, якобы, «обеляются» деньги, полученные преступным путем. Получается, что дроппер – это соучастник мошеннической схемы.

На примере:

После «обработки» мошенником жертва переводит деньги на карту или счет подставного лица-дроппера. Далее он должен перевести эти деньги мошеннику. Или обналичить в банкомате, а затем передать. И через такую длинную цепочку переводов и снятия наличных деньги оказываются в руках злоумышленников.

Зачем нужны дропперы?

К ним за «услугами» обращаются мошенники, во-первых, чтобы самим не засветиться и не получить наказание. Во-вторых, чтобы скрыть сам факт киберпреступления и сделать цепочку переводов более запутанной для правоохранителей.

Зачем становятся дропперами?

Дропперов заманивают в схему обещаниями быстро и легко заработать деньги. Так они добровольно и осознанно становятся соучастниками преступления. Либо же люди неумышленно становятся жертвами и принимают участие в аферах. Однако, и в первом, и во втором случае у правоохранительных органов к ним будут вопросы.

Как находят и вербуют дропперов?

• При поиске работы

Мошенники могут искать людей через лжевакансии на популярных ресурсах. Компания шифруется и, чаще всего, соискатель не понимает, что потенциально может стать участником нелегальной схемы. Но есть отличительные черты, на которые стоит обратить внимание в такой ситуации:

- рассматриваются соискатели без образования и опыта работы, с 18 лет,

- работа связана с денежными переводами или обналичиванием денег,

- предлагается полностью удаленная работа, без необходимости явиться в офис для оформления документов,

- неофициальное трудоустройство,

- не указывается заработная плата или же наоборот предлагается крупная сумма за пару часов работы.

Часто такие предложения о работе рассылают в мессенджерах.

• Переводы на карту

Вам на карту могут неожиданно прийти денежные средства. После этого с вами связывается человек. И сообщает, что ошибся номером при переводе и просит уже вас перевести деньги по определенным реквизитам.

Обратите внимание: что деньги просят вернуть не на тот счет, с которого они поступили вам. А на другой, уже на третий счет.

Если вы оказались в такой ситуации, правильно будет – сразу обратиться в Банк или позвонить 102. Сообщить о неожиданном поступлении.

Ни в коем случае не тратьте эти деньги. Это чужие средства, такое действие правоохранительными органами будет расценено как неосновательное обогащение, то есть присвоение чужих денег.

• Просьбы у банкомата

Такая схема встречается реже, но случаи бывают. Вы пользуетесь банкоматом, во время чего к вам обращается человек и просит помочь ему снять деньги. Якобы, у него нет с собой карты, а срочно нужны наличные. Обещает, что вам на карту сейчас поступит сумма, и вам просто нужно их снять. И передать ему.

Лучше не соглашаться на подобное, так как, во-первых, вам нужно будет сообщить свои данные третьим лицам. Во-вторых, имея благие намерения помочь, вы можете стать участником длинной преступной цепочки.

• Звонки от лица представителей органов, Банков

Мошенники могут позвонить вам и представиться сотрудником Банка, Банка России, правоохранительных органов. Далее предложат посодействовать расследованию. Обещают вознаграждение, могут давить, ссылаясь на несуществующие законы, обладают информацией о вас или о ваших знакомых. Когда вы согласитесь, вам переведут на счет похищенные средства, попросят обналичить или перевести по цепочке дальше. Решение простое – завершить разговор. Ведь подобные «расследования» точно не проводятся по телефону.

Какое может быть наказание за такую деятельность?

Мы уделяем такое внимание теме, в том числе, по этой причине – даже если вы станете дроппером неосознанно и неумышленно, вас не освободят от ответственности.

Самое строгое наказание – уголовное, лишение свободы на срок до 6 лет. К тому же потерпевшая сторона может подать иск и на возмещение ущерба. Ответчиком станет дроппер. Такие дела в судебной практике уже есть.

Также важно сказать, что Банки отслеживают подозрительные операции клиентов. Они самостоятельно могут наложить временные санкции на счета клиентов до момента выяснения ситуации. При подозрениях в дроппинге данные о клиенте передаются в Банк России. Это может привести к тому, что санкции на счета клиента могут быть наложены уже любым Банком.

Банк обращает внимание, что мошенники ищут для своих схем людей, которые остро нуждаются в деньгах, заинтересованы в легком и быстром заработке, или же тех, кем легко манипулировать. Поэтому часто жертвами мошенников становятся пожилые люди или молодежь.