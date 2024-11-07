28,3% годовых предлагает Солид Банк по вкладу «Детский»

Солид Банк повысил процентную ставку по вкладу «Детский».
– Ее значение с капитализацией стало рекордным – это 28,3% годовых. Для нас важно, чтобы условия по продуктам, которые позволяют заботиться о будущем детей уже сейчас, были максимально лояльными, – говорится в сообщении банка.
Другие условия остались прежними:
• Процентная ставка по вкладу равна Ключевой ставке – на данный момент это 21% годовых. Ставка устанавливается один раз в календарный квартал на 1-й рабочий день квартала, при этом для расчета ставки принимается значение Ключевой ставки, действующей на 1-й рабочий день соответствующего календарного квартала. Минимальная гарантированная ставка по вкладу в процентах годовых в данный момент: 28,300%.
• Сумма – всего от 5 000₽.
• Срок вклада – 1096 дней (3 года).
• Начисление процентов – ежемесячно, в последний рабочий день.
• Капитализация – ежеквартально.
• Выплата – ежеквартально, в первый рабочий день месяца, следующего за кварталом начисления процентов, а также в день окончания Срока вклада. Выплата процентов производится путем причисления к сумме вклада.
• Пополнение – не ограничено по сроку и сумме.
• Вклад открывается в пользу несовершеннолетнего лица.
Также важно отметить, что вклад – это не только возможность заложить фундамент для будущего вашего ребенка. Но и способ развивать его финансовую грамотность. Ведь очень важно объяснить ребенку, почему стоит копить деньги, какие инструменты помогают в этом, научить разумно управлять деньгами. Этот процесс можно легко превратить в игру!
Использовать для накопления сувенирную копилку сейчас не стоит. Навык накопления, конечно, сформируется. А вот накопленные деньги точно «съест» инфляция.
Полные условия вклада «Детский» можно найти здесь.
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