28,3% годовых предлагает Солид Банк по вкладу «Детский»

Солид Банк повысил процентную ставку по вкладу «Детский».

– Ее значение с капитализацией стало рекордным – это 28,3% годовых. Для нас важно, чтобы условия по продуктам, которые позволяют заботиться о будущем детей уже сейчас, были максимально лояльными, – говорится в сообщении банка.

Другие условия остались прежними:

• Процентная ставка по вкладу равна Ключевой ставке – на данный момент это 21% годовых. Ставка устанавливается один раз в календарный квартал на 1-й рабочий день квартала, при этом для расчета ставки принимается значение Ключевой ставки, действующей на 1-й рабочий день соответствующего календарного квартала. Минимальная гарантированная ставка по вкладу в процентах годовых в данный момент: 28,300%.

• Сумма – всего от 5 000₽.

• Срок вклада – 1096 дней (3 года).

• Начисление процентов – ежемесячно, в последний рабочий день.

• Капитализация – ежеквартально.

• Выплата – ежеквартально, в первый рабочий день месяца, следующего за кварталом начисления процентов, а также в день окончания Срока вклада. Выплата процентов производится путем причисления к сумме вклада.

• Пополнение – не ограничено по сроку и сумме.

• Вклад открывается в пользу несовершеннолетнего лица.

Также важно отметить, что вклад – это не только возможность заложить фундамент для будущего вашего ребенка. Но и способ развивать его финансовую грамотность. Ведь очень важно объяснить ребенку, почему стоит копить деньги, какие инструменты помогают в этом, научить разумно управлять деньгами. Этот процесс можно легко превратить в игру!

Использовать для накопления сувенирную копилку сейчас не стоит. Навык накопления, конечно, сформируется. А вот накопленные деньги точно «съест» инфляция.

Полные условия вклада «Детский» можно найти здесь.

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