Губернатор Иркутской области просит правительство повысить порог льготного тарифа на электроэнергию в регионе

Правительство России утвердило верхнюю границу нормы электропотребления для всей страны. Согласно документу, максимальное значение первого льготного диапазона определено на уровне 3900 кВт*ч в месяц, для второго диапазона – 6000 кВт*ч в месяц, третий диапазон – свыше 6000 кВт*ч.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев направил письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. В нем глава региона просит увеличить первый диапазон потребления электроэнергии в Приангарье до 9 тыс. кВт*ч.

«Соответствующие письма направлены в адрес полномочного представителя президента РФ в СФО Анатолия Серышева, а также руководителю Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому», – пишет Кобзев в своем Telegram-канале.

Следующим шагом станет определение границ второго диапазона до 15 тыс. кВт*ч и учет сезонности.

«Эту тему нужно разбирать и обсуждать публично на разных площадках: подключать к этой работе депутатов Государственной Думы, сенаторов, депутатов Законодательного собрания, лидеров разных политических фракций, ФАС, представителей энергетической отрасли, специалистов службы по тарифам. Чем уже и занимаемся», – заключает губернатор.

Напомним, с 1 июля 2024 года в Иркутской области действуют дифференцированные тарифы на электроэнергию. Это значит, что стоимость киловатт-часа растёт при увеличении расхода электроэнергии.

В апреле губернатор Игорь Кобзев озвучивал лимит в 25 000 кВт·ч, к лету его разбили на три категории:

до 25 000 кВт·ч (1,58 руб. в городе/ 1,106 руб. в сельской местности);

от 25 001 до 25 010 кВт·ч (2,57 руб. в городе/ 1,799 руб. в сельской местности);

свыше 25 010 кВт·ч (4,9 руб. на любой территории).

В большинстве регионах РФ дифференцированные энерготарифы начали действовать раньше, чем в Иркутской области. В 53 субъектах РФ их ввели уже с 1 января 2024 года.

Генеральный директор Байкальской энергетической компании Олег Причко ранее сообщал, что по статистике, 80% домохозяйств Иркутской области укладываются в 500 кВт•ч в месяц, 17-18% – в 1,7 тыс. кВт•ч в месяц (в среднем по году). Оставшиеся 2-3% – превышают норму.