Игорь Кобзев поручил проработать этапы приведения в нормативное состояние основных магистралей Иркутска

Основные магистральные улицы Иркутска необходимо привести в нормативное состояние до 2030 года. В ближайшее время администрации областного центра необходимо определить этапы ремонта и строительства, при этом основные работы должны быть проведены до 90-летия Иркутской области. Эту тему во время совещания обсудили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, представители регионального правительства и вице-мэр Иркутска Сергей Кладов.

Фото с сайта правительства Иркутской области

На совещании речь шла об улицах центральной части города среди которых Ленина, Карла Маркса, Дзержинского, Декабрьских Событий, 3-го июля, о Глазковском и Академическом мостах, об улицах, ведущих в аэропорт, на железнодорожный вокзал, и к выездам из города – на Качугуский тракт, по которому туристы выезжают на Малое море озера Байкал, на Байкальский тракт в популярный поселок Листвянка.

– Ответственным за содержание улиц областного центра является администрация Иркутска, но мы не можем оставаться в стороне и держим вопрос на контроле. В 2027 году нам предстоит отпраздновать 90-летие Иркутской области. Важно организовать работу комплексно – не только отремонтировать дорожное покрытие, но и заменить на современные опоры и светодиодные фонари, выполнить благоустройство в едином стиле, – подчеркнул Игорь Кобзев.

В областном центре в 2023 году был проведен аудит и паспортизация объектов уличного освещения системы дорожной сети. Определено, что в рамках работы по замене устаревших светильников предстоит заменить порядка 35 тысяч приборов из 42 тыс., установленных вдоль основных магистральных улиц. Кроме того, глава региона поручил начать замену деревянных опор.

– Предварительно на реализацию проекта требуется более миллиарда рублей. Поддержка правительства региона в этом вопросе позволит провести эти работы в ближайшие годы, – сказал Сергей Кладов.

Также на совещании коснулись вопроса приведения в нормативное состояние автодороги Иркутск – Листвянка. Сейчас завершается разработка проектно-сметной документации на реконструкцию участка с 12 по 29 километр. После получения положительного заключения государственной экспертизы будет решаться вопрос финансирования работ.