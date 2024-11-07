Число инвестиционных проектов увеличивается в Иркутской области

Ранее сообщалось, что в регионе реализуются 180 крупных и средних инвестпроектов, к настоящему времени в списке уже 183 проекта. Об этом сообщили во время рабочей встречи губернатора Иркутской области Игоря Кобзева и руководства компании «Объединенные Пивоварни». По сообщению регионального министерства экономического развития и промышленности, инвестпроект компании по модернизации производства станет 183-м.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Правительство Иркутской области оказывает поддержку инвестиционным проектам, которые реализуются на территории региона, независимо от их масштаба. Знаю, что компания «Объединенные Пивоварни» имеет планы развития и расширения производства в Иркутской области. Сегодня рассмотрели направления взаимодействия, уверен, эффективная совместная работа позволит найти пути взаимовыгодного сотрудничества, которые позволят компании реализовать намеченные планы, что положительно скажется на социально-экономическом развитии региона, – подчеркнул Игорь Кобзев.

На сегодняшний день на территории Иркутской области действует филиал «Байкал» компании «Объединенные Пивоварни». Ее инвестиционный проект на сумму свыше 1,2 млрд рублей предусматривает модернизацию солодовни и производственных мощностей филиала. Компания ожидает, что по итогам реализации инвестпроекта мощности производства будут увеличены на 20%.

– Мы отмечаем положительный инвестиционный климат в Иркутской области. Кроме филиала «Байкал» здесь действует одна из двух наших солодовен. Она непосредственно связана с переработкой сырья, а компания «Объединенные Пивоварни» локализует закупку зерна в регионах присутствия, что дает дополнительные заказы сельхозпроизводителям. Поэтому у нас в Иркутской области много точек роста для взаимовыгодного сотрудничества, – подчеркнул президент компании «Объединенные Пивоварни» Ораз Дурдыев.

Теперь руководство компании может обратиться в Фонд развития промышленности Иркутской области для консультации по возможным мерам поддержки. В случае если компания «Объединенные Пивоварни» примет решение о производстве пивоваренного ячменя на территории Иркутской области, предприятие может воспользоваться действующими для отрасли растениеводства механизмами государственной поддержки.

– Необходимо отметить, что это уже 183-й инвестиционный проект. Сегодня на встрече с руководством компании были достигнуты договоренности, что мы вместе создадим рабочую группу и будем двигаться поэтапно в направлении увеличения объемов производства на иркутской площадке, создания новых сельхозпроизводств на территории региона, но также рассмотрим другие производства, которые могли бы быть реализованы компанией на территории региона, так как это очень диверсифицированная компания, у них есть другие активы, – уточнила заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области Марина Петрова.