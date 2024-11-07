Хоккейный матч на льду Байкала в 2025 году посвятят участникам СВО и 80-летию Победы

В Иркутской области идет подготовка к ставшему уже традиционным хоккейному матчу на льду Байкала с участием звезд мирового спорта и членов Общероссийской организации «Офицеры России».

Фото с сайта правительства Иркутской области

Напомним, о проведении в марте 2025 года этого мероприятия договорились губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и депутат Госдумы РФ, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов. Глава региона и легендарный хоккеист также примут участие в игре.

В правительстве Иркутской области на заседании организационного комитета под председательством губернатора Игоря Кобзева обсудили подготовку к предстоящему событию.

– Матч – важное событие, проведение которого направлено на несколько социальных аспектов. Это возможность привлечь внимание широкой общественности к вопросам экологии озера Байкал, бережного отношения к уникальной природе и сохранению ее первозданности. Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни, привлечение подрастающего поколения к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Помимо хоккейного матча, для юных хоккеистов проводятся мастер-классы, встречи, гости посещают учреждения спорта, образования и культуры. Матч – объединяющее событие, которое может посетить любой желающий. Это большой ледовый праздник на уникальном озере, – сказал Игорь Кобзев.

По предложению губернатора предстоящий матч игроки посвятят участникам специальной военной операции и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Члены оргкомитета уже начали разработку программы визита знаменитых спортсменов и представителей Общероссийской организации «Офицеры России» в Иркутскую область. Планируется, что, кроме участия в матче, они проведут мастер-классы для юных хоккеистов и встречи с детьми и молодежью, посетят несколько социальных объектов, а также примут участие в традиционном ледовом переходе «Встреча с Байкалом».