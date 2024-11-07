Вторичное жилье дешевеет в России

Согласно данным портала «Мир квартир», вторичная недвижимость дешевеет во все большем числе городов. Средняя цена, до сих пор в течение трех лет неизменно показывавшая прирост, в октябре остановилась – это коснулось стоимости как квадратного метра, так и квартиры в целом.

В 37 городах из 70 в октябре произошел рост средней стоимости лота, в 30 падение, в 3 городах цена не изменилась.

Городами с наиболее подорожавшими квартирами стали Московская область (+3,4%), Череповец (+2,3%), Калининград (+2,1%), Вологда (+2,1%), Волжский (+1,9%), Калуга (+1,3%), Москва (+1,2%), Новосибирск (+1,2%), Грозный (+1,1%), Оренбург (+1%).

С наиболее подешевевшими – Якутск (–3,2%), Махачкала (–2,5%), Ульяновск (–2,3%), Улан-Удэ (–1,8%), Липецк (–1,6%), Пенза (–1,6%), Владикавказ (–1,5%), Смоленск (–1,5%), Мурманск (–1,5%) и Иваново (–1,4%).

Теперь в Москве средняя квартира на «вторичке» стоит 20 287 657 рублей, в Московской области – 8 618 407 рублей. В Санкт-Петербурге и Ленобласти зафиксирован положительный прирост в 0,4% и 0,7%, соответственно, до 11 495 185 и 5 968 334 рублей.

В среднем по России объект на регулярном рынке оценивается в 6 152 713 рублей, изменений в октябре не произошло.

А вот объем предложения всего за месяц вырос на 21,1%.

«Последний раз нулевое значение динамики квадратного метра было зафиксировано нами в ноябре 2021 года, а отрицательное (–0,5%) – в мае 2020 года, в разгар пандемии, – делится наблюдениями Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир». – В этом году после отмены льготной ипотеки «вторичка» в течение трех месяцев понемногу подрастала в цене, подтягиваясь к значениям первичного рынка, так как оба сегмента как бы уравнялись в конкуренции за покупателя. Но теперь пошел обратный процесс: если всего месяц назад «квадрат» подешевел в 21 городе из рассмотренных 70, то сейчас уже в 39».