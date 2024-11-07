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Банк Уралсиб возглавил рейтинг лучших кредитов наличными

Банк Уралсиб возглавил рейтинг лучших кредитов наличными в октябре 2024  года, который подготовил портал Выберу.ру. В рейтинге рассматривались наиболее выгодные предложения Топ-50 крупнейших российских банков по размеру розничного кредитного портфеля (на 01.09.2024 г.).

В ходе исследования аналитики портала, в первую очередь, учитывали такие критерии как размер процентной ставки и полная стоимость кредита, размер ежемесячных платежей, а также сумма кредита и срок кредитования, стоимость личного страхования, если оно необходимо, отсутствие комиссий и скрытых выплат. Кроме того, учитывался диапазон ставок, а также наличие опции для понижения ставки, включая отсрочку платежа в первый месяц кредита, возможность онлайн-оформления кредита и ряд других параметров.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования Банка Уралсиб можно на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ», в ближайших отделениях банка, а также по телефону 8-800-250-57-57.

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:2VfnxxycLpQ

/ Сибирское Информационное Агентство /
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