Мосбиржа перенесла торги на фондовом рынке 7 ноября

В работе торгово-клиринговой системы возникла ошибка.

«7 ноября 2024 года в 9:03 в рамках регулярных мероприятий при подготовке к старту торгов Московская биржа выявила ошибку в работе торгово-клиринговой системы фондового рынка. В связи с этим Московской биржей было принято решение о переносе времени старта торгов», – говорится в сообщении площадки.

О старте торгов Мосбиржа объявит дополнительно.

Торги на остальных рынках Московской биржи: срочном рынке, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке стартовали и проводятся в штатном режиме.