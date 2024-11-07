Wildberries запускает АЗС

Пока заправки расположены у логистических центров ритейла, но компания планирует расширение. Об этом пишет РБК.

АЗС расположились на территории логистических центров Wildberries, что позволит водителям сэкономить время на дорогу. Кроме того, для них предусмотрены более выгодные условия заправки, что позволит снизить расходы на логистику.

Чтобы заправиться, водителям достаточно просканировать QR-код с заправочной станции в приложении WB Drive. Они могут оплатить топливо бесконтактным способом через мобильное приложение или с помощью топливной карты компании.

«За развитие собственных АЗС объединенной компании Wildberries и Russ отвечает департамент транспортной логистики во главе с Орханом Мусайевым. Собственные АЗС – часть стратегии по оптимизации логистических процессов и снижению затрат на топливо», – говорится в сообщении.

Ранее о планах постройки логистического центра в Иркутске рассказала генеральный директор компании Wildberries Татьяна Ким. Планируемая площадь комплекса – порядка 150 тыс. м². Wildberries вложит в стройку примерно 9 млрд рублей, он обеспечит 7 тыс. рабочих мест. По словам Татьяны Ким, Иркутская область – важный для компании регион: он логистически удобен. А сам комплекс будет рассчитан на внутренние потребности сети.