Свой Банк повысил ставки по вкладам для корпоративных клиентов

Свой Банк обновил условия по вкладам для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Максимальная ставка достигает 22,5% годовых при оформлении депозита на срок от 91 до 180 дней.

Свой Банк предлагает гибкие условия для корпоративных клиентов, которые в зависимости от финансовых потребностей могут выбрать наиболее подходящий срок размещения — от 30 до 366 дней. При оформлении вклада до востребования гарантируется ставка 15,5%.

Процентные ставки по срочным вкладам зависят от суммы и периода размещения средств. При оформлении депозита на срок от 30 до 90 дней — доходность составит от 21,0% до 21,9%, от 91 до 180 дней — от 21,5% до 22,5%, от 181 до 270 дней — от 21,2% до 21,7%, от 271 до 366 дней — от 20,8 до 21,3%.

Вклад для бизнеса можно открыть на сумму от 300 тысяч рублей, а по депозитам от 400 млн рублей предусмотрены индивидуальные предложения. Максимальное количество вкладов на одного клиента не ограничено. Более подробную информацию о депозитах для корпоративных клиентов можно узнать на сайте банка.