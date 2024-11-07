Свой Банк увеличил доходность по накопительному счету

Свой Банк повысил ставку по накопительному счету «Свой Счет» до 17% годовых.
Свой Счет позволяет свободно пользоваться деньгами — клиенты могут вносить и снимать средства в любое время без ограничений и потери начисленных процентов. Отсутствуют лимиты и на сумму и количество пополнений: чем больше денег остается на счете, тем больший доход можно получить в конце месяца. Проценты выплачиваются на счет в последний календарный день каждого месяца.
С подробными условиями можно ознакомиться на сайте банка.
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