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Жителю Иркутской области вернут более 1,2 млн рублей, которые похитил мошенник из Коми

В Приангарье пенсионеру из Иркутского района вернут деньги, которые похитил мошенник. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что в январе 2023 году у 71-летнего жителя поселка Молодежный под предлогом получения дополнительного заработка на инвестициях были похищены сбережения в размере более 1 млн рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. Во время расследования выяснилось, что средства иркутянин перевел жителю города Ухте Республики Коми.

«В защиту прав пенсионера прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с жителя Республики Коми неосновательного обогащения в сумме свыше 1 млн рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 200 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Ухтинский городской суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. Исполнение судебного акта проконтролируют органы прокуратуры.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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