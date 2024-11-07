S7 запускает рейс из Иркутска в Шанхай

С 14 декабря.

Авиакомпания S7 Airlines объявила о старте продаж авиабилетов на маршруты между Иркутском и Шанхаем (Международный аэропорт Пудун – PVG). Начиная с 14 декабря 2024 года, перевозчик планирует осуществлять полёты по этому направлению дважды в неделю — по вторникам и субботам.



«Для S7 Airlines Иркутск является ключевым трансферным хабом, связывающим Россию с Азиатско-Тихоокеанским регионом. В декабре мы возобновляем рейсы из Иркутска в Шанхай. Теперь пассажирам S7 Airlines со всей страны доступны удобные перелеты в Шанхай через Иркутск. Помимо Шанхая, в зимнем сезоне S7 Airlines предлагает прямые перелеты в Пекин – из Иркутска, Владивостока и Новосибирска - у путешественников появится больше возможностей для знакомства с уникальной культурой Китая», – отметил Игорь Веретенников, директор по стратегии S7 Group.

Рейсы будут выполняться на современных самолетах Boeing 737-800, рассчитанных на размещение 168 пассажиров в экономическом классе и восьми — в бизнес-классе.

В последние годы наблюдается значительный рост пассажиропотока в регионе. Так, по итогам 2023 года иркутский аэропорт зафиксировал наибольший прирост числа пассажиров среди всех российских воздушных узлов — на 44%. Общий объем перевозок достиг рекордных 3,787 миллиона человек, тогда как годом ранее этот показатель составлял 2,63 миллиона. К началу апреля 2024 года количество пассажиров, обслуженных аэропортом, составило 1 миллион, что значительно превышает показатели аналогичного периода 2023-го, когда было зарегистрировано 764 тысячи пассажиров. Сообщается, что пассажиропоток в иркутском аэропорту продолжает увеличиваться, ежедневно обслуживая порядка 10 тысяч человек.

Стоит отметить, что в Иркутске продолжается строительство временного терминала для прибывающих внутренних рейсов, который поможет разгрузить основное здание аэровокзала, оставив там лишь зоны вылета и встречающих. Ожидается, что новый терминал введут в эксплуатацию осенью 2024 года.