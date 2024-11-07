Объемы производства козьего молока выросли в Иркутской области

В Приангарье за девять месяцев текущего года козоводы Приангарья произвели 92 тонны молока. Это на 12 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Рост объемов производства козьего молока обусловлен увеличением поголовья стада в связи с растущим спросом на козье молоко как источник диетического питания для детей и взрослых», – прокомментировал заместитель министра сельского хозяйства региона Алексей Лобыцин.

Всего в общественном секторе Иркутской области насчитывается 35 тысяч овец и коз. Из них 842 козы содержатся в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Большую часть поголовья составляет зааненская порода: она дает стабильный хороший надой молока, которое фермеры сдают на сыроварни и в детские молочные кухни региона.

Лидером по поголовью коз является Нижнеудинский район, где в КФХ содержится 405 этих сельскохозяйственных животных. В топ-3 также вошли Баяндаевский и Иркутский районы.