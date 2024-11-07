Новости

Выставка предметного дизайна
Бизнес с креативом. Ксения Пономарёва о том, как сделать творчество прибыльным делом
«Формула 1» в предметном дизайне. Чем запомнилась выставка «Concept Line’24 – Простые Вещи»
«Concept Line. Простые вещи»: выставка предметного дизайна пройдёт в Иркутске
Все материалы сюжета

Объемы производства козьего молока выросли в Иркутской области

В Приангарье за девять месяцев текущего года козоводы Приангарья произвели 92 тонны молока. Это на 12 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Рост объемов производства козьего молока обусловлен увеличением поголовья стада в связи с растущим спросом на козье молоко как источник диетического питания для детей и взрослых», – прокомментировал заместитель министра сельского хозяйства региона Алексей Лобыцин.

Всего в общественном секторе Иркутской области насчитывается 35 тысяч овец и коз. Из них 842 козы содержатся в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Большую часть поголовья составляет зааненская порода: она дает стабильный хороший надой молока, которое фермеры сдают на сыроварни и в детские молочные кухни региона.

Лидером по поголовью коз является Нижнеудинский район, где в КФХ содержится 405 этих сельскохозяйственных животных. В топ-3 также вошли Баяндаевский и Иркутский районы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Центр "Мой бизнес" #мойбизнес
Бизнес с гарантиями и плечом при выходе на экспорт
15 ноября пройдет форум социального предпринимательства «Мой бизнес. Бери и делай»
И семья, и бизнес. На Женском форуме в Иркутске наградили «Мам-предпринимателей»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес