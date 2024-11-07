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Основные магистрали Иркутска отремонтируют до 2030 года

В Иркутске до 2030 года планируют привести в нормативное состояние основные магистрали. В ближайшее время власти определят этапы ремонта и строительства, рассказали в пресс-службе мэрии.

Предполагается, что работы проведут на Ленина, Карла Маркса, Дзержинского, Декабрьских Событий, 3-го Июля, Дзержинского, Ширямова, Байкальской на участке от Дыбовского до Ржанова, 2-й Железнодорожной, Коммунистической, Рабочей, Российской и других.

Кроме того, на Глазковском и Академическом мостах, улицах, ведущих в аэропорт, на железнодорожный вокзал и к выездам из города, на Качугский и Байкальский тракты, по которым туристы направляются на Байкал.

Планируется организовать работу комплексно: не только отремонтировать дорожное покрытие, но и заменить освещение на светодиодное, выполнить благоустройство в едином стиле.

– На сегодня мэром Иркутска Русланом Болотовым определены основные магистрали, которые будем ремонтировать в ближайшие годы. В 2023 году провели аудит и паспортизацию объектов системы наружного освещения, подготовили предварительное техническое задание на замену светильников и модернизацию управления освещением. Предварительно, на реализацию проекта потребуется более 1 миллиарда рублей. Поддержка правительства региона в этом вопросе позволит провести эти работы в ближайшее время, – резюмировал вице-мэр Сергей Кладов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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