Новости

Выставка предметного дизайна
Бизнес с креативом. Ксения Пономарёва о том, как сделать творчество прибыльным делом
«Формула 1» в предметном дизайне. Чем запомнилась выставка «Concept Line’24 – Простые Вещи»
«Concept Line. Простые вещи»: выставка предметного дизайна пройдёт в Иркутске
Все материалы сюжета

Аферисты от лица мэра Иркутска обманывают культурных деятелей города

Иркутян предупредили об обмане. Мошенники стали связываться с культурными деятелями города от лица представителей власти. Об этом рассказал мэр Руслан Болотов.

«Бесцеремонности и наглости мошенников нет предела. Сегодня мне сообщили, что нашим иркутским писателям, артистам, музыкантам, другим деятелям культуры приходят электронные письма от некого несуществующего «Правительства Иркутска». На бланке изображен герб города, далее следует текст с приглашением принять участие в закрытой видеоконференции по поводу профессиональной деятельности, размещен QR-код. И все это – якобы за моей подписью!» – отметил градоначальник.

Он также добавил, что далее с адресатом связываются через мессенджер. Как говорят люди, которые отвечают на видеозвонок, возникает полное ощущение, что они разговаривают непосредственно с мэром: мошенники подделывают и его внешний вид, и голос.

Власти направили заявления в правоохранительные органы, чтобы они приняли меры.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Центр "Мой бизнес" #мойбизнес
Бизнес с гарантиями и плечом при выходе на экспорт
15 ноября пройдет форум социального предпринимательства «Мой бизнес. Бери и делай»
И семья, и бизнес. На Женском форуме в Иркутске наградили «Мам-предпринимателей»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес