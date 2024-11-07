Аферисты от лица мэра Иркутска обманывают культурных деятелей города

Иркутян предупредили об обмане. Мошенники стали связываться с культурными деятелями города от лица представителей власти. Об этом рассказал мэр Руслан Болотов.

«Бесцеремонности и наглости мошенников нет предела. Сегодня мне сообщили, что нашим иркутским писателям, артистам, музыкантам, другим деятелям культуры приходят электронные письма от некого несуществующего «Правительства Иркутска». На бланке изображен герб города, далее следует текст с приглашением принять участие в закрытой видеоконференции по поводу профессиональной деятельности, размещен QR-код. И все это – якобы за моей подписью!» – отметил градоначальник.

Он также добавил, что далее с адресатом связываются через мессенджер. Как говорят люди, которые отвечают на видеозвонок, возникает полное ощущение, что они разговаривают непосредственно с мэром: мошенники подделывают и его внешний вид, и голос.

Власти направили заявления в правоохранительные органы, чтобы они приняли меры.