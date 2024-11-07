Более 600 вакансий в сфере легкой промышленности появится в Приангарье до 2028 года

В Усолье-Сибирское на площадке филиала Кадрового центра Иркутской области состоялось правительственное совещание по вопросу занятости населения в сфере легкой промышленности на базе предприятий города. Подробности рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«По данным мониторинга, на период до 2028 года потребность в работниках для легкой промышленности региона составит более 600 человек. В разрезе муниципалитетов наибольшая потребность в кадрах предприятий этой отрасли заявлена работодателями Усолья-Сибирского по таким востребованным профессиям как оператор швейного оборудования (швея), закройщик, технолог, контролер качества, конструктор одежды», – говорится в сообщении.

Сегодня органы занятости региона и образовательные учреждения готовы планомерно работать на удовлетворение растущей кадровой потребности работодателей в сфере легкой промышленности. По данным властей, сформированы все условия как для постоянного сбора и анализа потребности работодателей в специалистах, так и для помощи им в решении кадровых вопросов.

Кроме того, по итогам встречи дано поручение создать на базе Усольского филиала Кадрового центра Иркутской области клуб легкой промышленности для специалистов и всех желающих в текстильной сфере, таких как швеи и портные.