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Гендиректора компании в Приангарье осудят за махинации при строительстве дома для сирот

В Иркутской области перед судом предстанет генеральный директор строительной компании за злоупотребления полномочиями при возведении дома, рассказали в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, в ходе строительства дома № 16 по улице Известковой в городе Шелехове подрядчик, злоупотребляя своими полномочиями, построил канализационную систему в нарушение градостроительных норм и правил, что привело к выходу из строя указанной системы и затоплению подвального помещения.

 Жильцам, проживающим в указанном доме, в том числе из числа детей-сирот, причинен существенный вред и тяжкие последствия в виде нарушения их конституционных прав.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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