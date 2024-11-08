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ФРС снизила ключевую ставку на 0,25 п.п. до 4,5–4,75%

Федеральная резервная система (ФРС) США уменьшила ключевую процентную ставку на четверть пункта, до диапазона 4,5-4,75%, следуя ожиданиям аналитиков. Все члены ФРС поддержали данное решение. Ранее в сентябре ставка уже была понижена на 0,5 п.п.

ФРС продолжит сокращение своего портфеля облигаций, с ограничениями в $25 млрд для казначейских бумаг и $35 млрд для ипотечных ценных бумаг ежемесячно. Заседание не включало обновленных прогнозов по экономике и ставке.

Регулятор заявил, что американская экономика растет уверенными темпами, подтверждая возможность дальнейшего роста ВВП на 2,5% в IV квартале. Глава ФРС Джером Пауэлл подчеркнул гибкость подхода к кредитно-денежной политике, отметив, что она может изменяться в зависимости от ситуации. Он также добавил, что результаты выборов президента не окажут немедленного влияния на политику ФРС.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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