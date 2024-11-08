Иркутская область стала самым «несчастным» регионом России – исследование hh.ru и DDX Fitness

Прингарье лидирует в списке самых «несчастных» регионов России. Здесь лишь 14% жителей чувствуют себя счастливыми каждый день. В среднем по России счастье каждый день испытывают 27% населения. Об этом говорят результаты совместного опроса сети фитнес-клубов DDX Fitness и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Каждый день ощущают себя счастливыми 14% респондентов из Иркутской области, чаще такое чувство характерно для женщин (29% против 24% среди мужчин). Два-три раза в неделю испытывают счастье 12% опрошенных, максимум один раз в неделю – 16%. Еще 43% респондентов сказали, что чувствуют себя на вершине эмоций только время от времени. Остальные 14% признались, что не помнят, когда в последний раз чувствовали себя счастливыми.

Самые счастливые люди живут в Ленинградской области – 41% отсюда испытывает счастье каждый день. За ними идут жители Алтайского края (38%) и Воронежской области (37%). Что касается профкатегорий, то самые счастливые люди работают в сфере безопасности (40% опрошенных), на втором месте – сотрудники сферы туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (36%), за ними следуют юристы (34%).

Отвечая на вопрос, что же все-таки делает их счастливыми, 55% опрошенных жителей Иркутской области назвали повышение заработной платы.

53% – ощущение себя здоровым, 49% – путешествия и отдых. Для 45% в рецепт счастья обязательно входит общение с близкими и родными людьми. Для 41% ощущение счастья прямо связано с прогулками на свежем воздухе.