Компания Эн+ и Библиотека имени Молчанова-Сибирского завершили осенний цикл экскурсий в рамках совместного проекта «История в камне». Проект стал продолжением успешной акции «История в воде», представленной в 2023 году. В течение года на экскурсиях побывало свыше 2000 иркутян и гостей города.

«История в камне» посвящена развитию архитектуры центральной части города, событиям, повлиявшим на облик областного центра, а также известным гостям и гостиницам главной площади города. Чтобы поделиться информацией, собранной в архивах «Молчановки», специалисты библиотеки разработали специальные маршруты и квест-экскурсию «Путь первопроходцев».

– В этом сезоне мы рассказывали о знаковых архитектурных сооружениях, Спасской церкви, зданиях «Института иностранных языков», «Востсибугля», многообразии имен площадей и скверов, событиях, в разные времена определявших развитие Иркутска. Спрос на экскурсии огромный, поэтому в партнерстве с Эн+ мы обязательно продолжим их в теплое время года. При этом компания не только поддержала нашу инициативу, но и помогла найти интересные материалы по многим объектам, – Иван Попов, краевед Библиотеки им. Молчанова-Сибирского.

За прошедший месяц краеведы провели 26 мероприятий, охватив 583 участника в возрасте от 9 до 82 лет. В их числе «Движение первых», ученики иркутских школ и Иркутского района, студенты, гиды, участники проекта ««Активное долголетие» администрации г. Иркутска и другие целевые группы.

Еще 757 человек прослушали аудиогид «Набережная Ангары», который впервые адаптировали для занятий спортом. Таким образом, узнавать интересные эпизоды из жизни Иркутска стало возможно даже во время легкоатлетических пробежек по набережным Ангары.

Сегодня российский энергохолдинг, основателем которого является предприниматель и меценат Олег Дерипаска активно участвует в создании необходимой инфраструктуры. На средства Эн+ реконструируется здание «Востсибугля», на Цесовской набережной ведется строительство группы домов по проекту всемирно известного архитектора Кенго Кумы, в возрожденном объекте культурного наследия «Бани Курбатова и Русанова» готовится к открытию отель сети «Родина» категории 5 звезд.