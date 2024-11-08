Путин: Россия готова нарастить поставки нефти и газа в Индию

Товарооборот стран приблизился к 60 млрд долларов. Заявление президента РФ Владимира Путина с пленарного заседания клуба «Валдай» передают «Известия».

«Мы развиваем отношения с Индией по всем направлениям: это касается экономики – она развивается хорошими темпами, причем тоже по разным направлениям. Это, скажем, энергетика. Мы, кстати, готовы, кроме поставок нефти – поставки на индийский рынок возросли многократно. Это касается возможности поставок сжиженного природного газа», – отметил российский лидер.

Путин обратил внимание на то, что Индия относится к тем странам, темпы которых стремительно развиваются.

По данным ОПЕК, с 2023 по 2050 год наибольший рост спроса на нефть будет зафиксирован в Индии (+8 млн б/с). В Китае прогнозируется увеличение на 2,5 млн б/с, других азиатских странах – 5,2 млн б/с, в Латинской Америке – 3 млн б/с, на Ближнем Востоке и в Африке – 4,4 млн б/с, в России – 0,2 млн б/с.