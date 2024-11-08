60% рантье повысили ставки для арендаторов жилья

Ситуация на рынке способствует дальнейшему повышения стоимости съема. Данные опроса риелторов приводит «РБК-Недвижимости».

При заключении нового соглашения рост стоимости аренды практически гарантирован. Однако опрошенные «РБК-Недвижимостью» эксперты отмечают, что сейчас многие наймодатели повышают арендные ставки и для тех арендаторов, которые сняли жилье ранее и съезжать пока не собирались.

В последние несколько месяцев наблюдался взрывной рост спроса на аренду, поэтому сейчас повышение цен для уже проживающих в квартирах арендаторов весьма актуален, говорит основатель компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

По ее словам, в ноябре-декабре обязательно увеличатся ставки для арендаторов тех квартир, которые были сданы год назад по менее высоким ценам, это приведет к общему росту средних ставок на рынке съемного жилья. Ведь арендодатели очень внимательно отслеживают состояние рынка и подтягивают уровень ставок под новые реалии, добавляет эксперт.

По новым ценам объекты предлагаются сначала старым арендаторам, а если те отказываются, то квартира выходит на открытый рынок. Как правило, собственники не форсируют события, пытаясь повысить плату в одностороннем порядке, а увеличивают стоимость при продлении договора, прописывая в документе измененный размер платы, поясняет заместитель директора управления аренды квартир компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова.

Ранее стало известно, что аренда жилья доступна 57% семей Иркутской области. Чтобы снять в Приангарье типовую двухкомнатную квартиру семья с двумя детьми должна зарабатывать 101,3 тыс. руб. Лидером по доступности аренды в текущем рейтинге является Ямало-Ненецкий автономный округ c долей семей 71,2%. На втором и третьем местах расположились Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Магаданская область с долями в 69% и 65%.