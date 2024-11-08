Выдачи льготных ипотек за год сократилось на 70%

За сентябрь банки выдали 38,09 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на 217,35 млрд руб. Данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

На долю льготной ипотеки пришлось 48% от общего количества и 63% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья. В годовом отношении количество выдач сократилось на 70%, объем – на 66%. В сентябре прошлого года было выдано 125,60 тыс. льготных ипотечных кредитов на 647,20 млрд руб. Их доля составила 53% от общего количества и 64% от общего объема всех ипотечных кредитов.

Средний размер льготного ипотечного кредита в сентябре 2024 года составил 5,71 млн руб., что на 11% выше, чем в сентябре 2023 года, когда он был равен 5,15 млн руб. Средний срок кредитования поднялся до максимальной за все время действия программ господдержки отметки в 314 мес. (26 лет 2 мес.). В сентябре прошлого года средний срок по таким кредитам был почти на 1,5 года короче – 295 мес. (24 года 7 мес.).

За месяц количество выдач льготных жилищных кредитов сократилось на 5%, объем – на 2%. В августе доля льготной ипотеки составляла 47% от общего количества и 62% от общего объема выдач: было выдано 39,91 тыс. кредитов на 222,82 млрд руб. Средний размер кредита был равен 5,58 млн руб., средний срок – 311 мес. (24 года 1 мес.).