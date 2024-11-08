Пешеходный переход в центре Иркутска оборудовали световой разметкой при содействии ИНК

Пешеходный переход в центре Иркутска оборудовали современной световой разметкой. Инициатором дополнительной меры безопасности выступила Иркутская нефтяная компания (ИНК).

Нерегулируемый пешеходный переход находится по улице Октябрьской революции между улицей Дзержинского и въездом на территорию делового района «Иркутск-Сити», где расположено большое количество бизнес-центров, в связи с чем наблюдается постоянный поток пешеходов. С инициативой дополнительно оборудовать переход в администрацию города обратились специалисты отдела по безопасности дорожного движения ИНК. После установки проектора компания передала его на баланс городской администрации.

Как показывает практика, световая проекция эффективнее, чем обычная дорожная разметка, и имеет ряд преимуществ: со временем проекция не тускнеет и не загрязняется, ее видно даже в том случае, если дорога засыпана снегом. Кроме того, видимость световой разметки не зависит от яркости и направления автомобильных фар, проекция освещает пешехода, делая его более заметным. Система автоматически срабатывает в темное время суток.

Подобные проекционные пешеходные переходы уже действуют на Ярактинском месторождении. Всего их четыре. Они связали жилые комплексы с административно-бытовыми, производственными объектами и территорией управления технологического транспорта.

Безопасность – одна из ценностей ИНК. В частности, утверждены «Золотые правила безопасности» – ключевые требования для всех сотрудников и партнеров группы компаний. Список «Золотых правил» постоянно корректируется и актуализируется, что помогает существенно снижать риск происшествий и, следовательно, обеспечить безопасность сотрудников.