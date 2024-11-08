Новости

Каким будет Усть-Кут
Импульс для города. Как мастер-план изменит жизнь Усть-Кута
10 фактов об Иркутском заводе полимеров
Каким будет новый микрорайон в Усть-Куте
Все материалы сюжета

Первый проекционный пешеходный переход появится в Иркутске

В Иркутске на улице Октябрьской Революции напротив здания № 3/1 появился первый проекционный пешеходный переход, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Имеющийся пешеходный переход оборудовали специальным устройством для проекции дорожной разметки. Так «зебра» более заметна в темное время суток и при плохой погоде. Чаще всего именно при таких условиях происходит большое количество ДТП с пешеходами», – говорится в сообщении.

Когда человек начинает движение по пешеходному переходу, подсветка освещает его и делает более заметным в темноте. Водители видят пешехода и проекционную дорожную разметку, находясь от них за 150 метров. При этом проекция хорошо видна над лужами, слякотью и снегом.

В дальнейшем будет рассмотрена возможность оборудования и других «зебр» такими устройствами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Центр "Мой бизнес" #мойбизнес
Бизнес с гарантиями и плечом при выходе на экспорт
15 ноября пройдет форум социального предпринимательства «Мой бизнес. Бери и делай»
И семья, и бизнес. На Женском форуме в Иркутске наградили «Мам-предпринимателей»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес