Розыгрыш призов от Инго Экосистемы и Ингосстрах Банка

Инго Экосистема от «Ингосстраха» при поддержке Ингосстрах Банка запускает Инго Игру, в которой можно выиграть сотни призов на общую сумму более 9 000 000 рублей.

Участников ждут три тура на Мальдивы на двоих, десять iPhone 16, двадцать Яндекс Станций, десять ноутбуков Huawei, а также билеты в Большой театр, наушники Airpods, приставки Sony PlayStation 5, фены Dyson, скидки и промокоды от партнеров и организаторов и многое другое.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше призов, необходимо в ноябре-декабре оплачивать покупки картой «Ингосстрах Бонус» и иметь подписку Инго Плюс. За каждые потраченные 5 000 рублей участник получает возможность открыть одну виртуальную коробку с подарком. Кроме того, шансы на победу и дополнительные бонусы получат те, кто пригласит в Инго Игру друзей и рефералов.

Участвовать в Инго Игре могут не только новые клиенты — держатели карты «Ингосстрах Бонус», которые в период действия акции откроют любую дебетовую или кредитную карту, но и действующие. Главное — активно совершать платежи по карте и иметь действующую подписку Инго Плюс.

Акция продлится до 31 декабря 2024 года. Подробные условия участия и форма регистрации представлены на сайте .

«Услугами Инго Экосистемы пользуются более 1 000 000 клиентов. Мы не только предоставляем единый вход во все сервисы компаний-партнеров (а их уже свыше 200), но и позволяем экономить до 10% на ежедневных тратах. За девять месяцев этого года клиенты программы лояльности приобрели за накопленные ингорубли товары и услуги на сумму свыше 500 млн рублей.

Мы решили провести новую акцию в преддверии Нового года — в самый горячий сезон, когда люди традиционно тратят значительно больше денег, чем в остальные месяцы. Теперь наши клиенты смогут совершать покупки с большим удовольствием, зная, что каждая покупка приближает их к выигрышу приза», — комментирует Вице-президент по партнерским программам «Ингосстраха» Екатерина Снигирь.

«Программа лояльности “Ингосстрах Бонус”, которую Ингосстрах Банк реализует совместно с Инго Экосистемой, три года подряд получает премию Loyalty & CX Awards Russia в номинации «Лучшая кобрендинговая программа года». Многие клиенты уже активно пользуются возможностями программы, и мы видим потенциал для роста и развития аудитории этого проекта. Инго Игра хорошая возможность поблагодарить тех, кто уже давно с нами, и привлечь внимание новых клиентов», — отмечает Полина Берсенева, директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстрах Банка.