Предпринимателя обвинили в хищении более 39 млн рублей из госбюджета в Иркутской области

37-летнего бизнесмена в Иркутской области обвинили в хищении средств из государственной казны. В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного в его отношении, завершено – оно направлено в суд, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

По версии следствия, в 2020 году обвиняемый, представляющий интересы подконтрольной ему фирмы из Краснодарского края, организовал заключение с Дирекцией по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области госконтракта на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения Приангарья в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Не выполнив условия контракта, предприниматель за взятку в размере 3,5 млн рублей передал директору ОГКУ неработоспособную и фактически не соответствующую техническому заданию программу, получив на расчетный счет фирмы оплату в полном объеме. Денежные средства мужчина похитил», – отметили в прокуратуре.

В результате бюджету региона был причинен ущерб на сумму более 39,6 млн рублей. Противоправная деятельность пресечена полицией и следственным комитетом. Обвиняемый находился в розыске и был установлен на территории Краснодарского края, где его заключили под стражу по другому уголовному делу.