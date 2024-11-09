Рост экспорта угля в восточном направлении зафиксировали в Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров в ходе рабочей встречи обсудили вопросы вывоза угольной продукции с территории Приангарья. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В настоящее время отмечается стабильность условий перевозки и эффективная работа всех структурных подразделений железной дороги. Распределение объема перевозок угля в дальнейшем целесообразно увязывать с проводимой работой по увеличению пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей», – отметил Игорь Кобзев.

В настоящее время, по данным властей, РЖД полностью выполняют параметры соглашения, заключенного на 2024 год. За 10 месяцев в восточном направлении было экспортировано 2,9 млн тонн угля, что на 1,8% больше в сравнении с аналогичными периодом 2023 года и на 4,7% больше, чем указано в соглашении.

Для обеспечения стабильности работы угольных предприятий планируется проработать возможности и механизмы по вывозу топлива в 2025 году.