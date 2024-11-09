Иркутская область получит 15,4 млн рублей на массовое обследование новорожденных детей

Иркутской области будет выделено 15,4 млн рублей из федерального бюджета на проведение расширенного неонатального скрининга новорожденных. Распоряжение об этом подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Средства позволят выполнить установленный на 2024 год показатель по обследованию новорожденных, равный не менее 95%.

«За три квартала в Иркутской области обследовали 16830 новорожденных на 36 наследственных заболеваний. Лечение выявленных заболеваний, начатое до проявления клинических признаков, поможет ребенку обеспечить качество жизни», – прокомментировал министр здравоохранения региона Андрей Модестов.

Расширенные мероприятия проекта реализуются с 2023 года в Иркутской области. Ранее скрининг проводили только по пяти основным заболеваниям. Сейчас специалисты выявляют 36 наследственных и орфанных заболеваний у новорожденных детей. Такие исследования на жизнеугрожающие патологии проводятся менее чем в десяти странах мира.

Всего регионам страны на проведение расширенного неонатального скрининга новорожденных из федерального бюджета в 2024 году дополнительно направят около 770 млн рублей.