Аналитики рассказали, как изменилась стоимость вторичного жилья в октябре в Иркутске

Специалисты федерального портала «Мир квартир» проанализировали, как изменились стоимость вторичного жилья в 70 городах России с населением более 300 тыс. человек по итогам октября. Результаты есть у SIA.RU.

В Иркутске цена квартиры увеличилась на 0,1%, до 6,9 млн рублей, квадратного метра – на 0,1%, до 132,1 тысячи рублей.

Всего в 37 городах из 70 в октябре произошел рост средней стоимости лота, в 30 – падение, в трех – цена не изменилась.

Значительнее всего недвижимость подорожала в Московской области – на 3,4%, Череповце – 2,3%, Калининграде – 2,1%, Вологде – 2,1%, Волжском – 1,9%, Калуге – 1,3%, Москве – 1,2%, Новосибирске – 1,2%, Грозном – 1,1%, Оренбурге – 1%.

Больше всего подешевели квартиры в Якутске – на 3,2%, Махачкале – 2,5%, Ульяновске – 2,3%, Улан-Удэ – 1,8%, Липецке – 1,6%, Пензе – 1,6%, Владикавказе – 1,5%, Смоленске – 1,5%, Мурманске – 1,5%, Иваново – 1,4%.