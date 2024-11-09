Производство суперфудов из дикоросов планируют развивать в Иркутской области

В Приангарье планируют развивать сбор и заготовку дикоросов для создания суперфудов и органических продуктов. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Дикоросы – это огромный инвестиционный потенциал, который до настоящего времени, к сожалению, в должной мере не востребован и не освоен. Сейчас в рамках глобальных трендов на суперфуды, на органическую продукцию премиального сегмента, мы подходим к тому, чтобы более эффективно организовать сбор и заготовку таких лесных ресурсов. В целом отрасль развивается, хотя есть вопросы, которые еще предстоит решить, – прокомментировал заместитель председателя координационного совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС) по лесному хозяйству и возобновляемым природным ресурсам, зампред правительства Иркутской области Владимир Читоркин.

По данным властей, несмотря на свою значимость, отрасль дикоросов сталкивается с рядом проблем, которые затрудняют ее развитие и эффективное использование природных ресурсов. Планируется принять ряд мер, которые позволят повысить конкурентоспособность отрасли, обеспечат безопасность и качество продукции, создание новых рабочих мест.