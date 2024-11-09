Более 30 многоквартирных домов для переселенцев построят в Усолье-Сибирском до 2031 года

В Усолье-Сибирском ведется строительство домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. К 2031 году в городе появится свыше 30 зданий, рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

«Утвержден план до 2031 года, согласно которому должно появиться 32 четырехэтажных многоквартирных жилых дома, куда переедут жители из 40 аварийных жилых домов», – говорится в сообщении.

В настоящее время в рамках проекта по переселению в Усолье-Сибирском возводят первый ЖК в регионе по механизму КРТ. Это комплекс многоквартирных домов в квартале Северный. Первая блок-секция здесь была сдана в январе 2024 года. На сегодняшний день завершено строительство еще одной блок-секции на 24 квартиры. Рабочие закончили благоустройство и проводят чистовую отделку помещений. Планируется, что переселенцы заедут в новые квартиры до конца 2024 года.

Реализацию комплексного развития территории осуществляет акционерное общество «Строительная корпорация Иркутской области». На расселение аварийного жилищного фонда в рамках КРТ корпорации предоставлена финансовая поддержка публично-правовой компании «Фонд развития территорий» в размере 178,98 млн рублей.

Всего по состоянию на 9 ноября 2024 года в Усолье-Сибирском расселено 5,6 тыс. кв. метров жилья, или 98 жилых помещений, в которых проживал 291 человек. Остается выполнить расселение еще 9,1 тыс. кв. метров, или 165 помещений, в которых проживают 515 человек.