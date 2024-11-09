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Подрядчика оштрафовали на 6 млн рублей за срыв сроков строительства школы в Иркутске

В Иркутске оштрафовали директора подрядной организации за срыв сроков строительства школы. Было возбуждено несколько административных дел, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в 2021 году СОШ № 53 Иркутска заключила муниципальный контракт на строительство здания для начальной школы на 500 мест на улице Севастопольской в Ленинском округе. Срок его исполнения – декабрь 2023 года. При этом подрядчик не исполнил в полном объеме условия контракта и в установленные сроки взятые на себя обязательства.

В связи с этим прокуратура внесла представления, возбудила дела об административных правонарушениях по. По результатам их рассмотрения директор подрядной организации оштрафован более чем на 6 млн рублей, главный распорядитель бюджетных средств – на 10 тыс. рублей.

После вмешательства прокуратуры строительство начальной школы завершено, в настоящее время выдано разрешение на ввод здания в эксплуатацию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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