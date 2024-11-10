Часть домов более чем на 20 улицах в Шелехове осталась без света

Сегодня в 11:08 по местному времени произошло частичное отключение электроэнергии в городе Шелехове Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ИЭСК.

Под отключение попали некоторые дома на улицах Гоголя, Дачная, Иркутная, Карьерная, Котовского, Ивана Кочубея, Ленина, Лермонтова, Луговая, Некрасова, Озерная, Олега Кошевого, Олхинская, Орловских Комсомольцев, Пархоменко, Руднева, Северная, Сергея Тюленина, Чапаева, Чкалова, в переулках Карьерный, Майский, Северный, на проспекте Строителей и монтажников, а также в 5-м, 9-м, 10-м, 11-м кварталах и микрорайоне Привокзальный.

Направлена бригада для определения и устранения причины отключения. Ориентировочное время восстановления электроснабжения – 15:00.